Delitzsch. Ab Montag ist das dritte Buch der Delitzscher Autorin Cathrin Moeller (53) im Handel. In „Mordsacker“ verschlägt es die Hauptfigur Klara Himmel samt Familie in den Zeugenschutz und damit in ein Dorf, in dem nicht nur der sprichwörtliche Hund begraben liegt. Klara Himmel ernennt sich selbst

Das Cover des neuen Romans. Quelle: mtb

zur Ermittlerin und bringt sich damit in große Schwierigkeiten. Cathrin Moeller aus dem Delitzscher Ortsteil Laue vermischt in dem Roman erneut Elemente der Frauen- mit denen der Kriminalliteratur, sodass ein unterhaltsamer Mix entsteht, bei dem Spannung und Augenzwinkern sich die Waage halten. Die Hauptfigur, deren Ich-Perspektive durch die Handlung führt, dürfte vielen Frauen – gerade mittleren Alters – und allen, die sich mit der Provinz auskennen, direkt aus dem Herzen sprechen. Das rund 300 Seiten starke Werk gerät damit zu einer rundum gelungenen Urlaubslektüre.

Von Christine Jacob