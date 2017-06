Laue. Der Buchmarkt bekommt in wenigen Wochen wieder Zuwachs aus Delitzscher Feder. Cathrin Moeller (53) veröffentlicht im Juli mit „Mordsacker“ bereits ihr drittes Buch auf dem professionellen Literaturmarkt.

Bevor der neue Roman im nächsten Monat erscheint, haben die Fans bereits ab 12. Juni die Chance, mit „Mordsstadt“ die Vorgeschichte zu erwerben. Das Prequel erscheint als E-Book für 99 Cent im Buchhandel und bei amazon, in der kleinen Geschichte wird erklärt, warum es die Protagonistin aus „Mordsacker“ vom Ku’damm überhaupt ins Kuhdorf verschlagen hat. In „Mordsacker“ selbst geht es dann um die Heldin Klara Himmel, die beginnt auf eigene Faust in einem Mordfall zu ermitteln und sich so in Lebensgefahr bringt.

Der neue Roman wird vom Verlag als Spitzentitel gehandelt. Mira Taschenbuch widmet dem Buch der Schriftstellerin aus Laue vier Seiten in der Programmvorschau. Es gibt zudem Leseproben, Plakate und ein sogenanntes Stapelkreuz, mit dem in Buchhandlungen der Titel besonders hervorgehoben präsentiert werden soll. „Die liebenswerte, chaotische Ermittlerin ist eine herrliche Mischung aus Bridget Jones und Miss Marpel“, wirbt das Tochterunternehmen des renommierten HarperCollins-Verlags.

Cathrin Moeller mixt in ihren Romanen Frauen- und Kriminalliteratur mit einiger Portion an Witz. Das kommt gut an: Mit ihrem Debüt „Wolfgang muss weg!“ hatte es Cathrin Moeller 2015 sogleich auf Platz 18 der Bestsellerliste des „Spiegel“ geschafft, im Sommer 2016 erschien „Die Spreewaldgurkenverschwörung“.

Von Christine Jacob