Delitzsch

Zu einem Unfall ist es am Mittwochmittag in Delitzsch gekommen. An der Kreuzung von Leipziger Straße, Raiffeisenstraße und Bahnweg am Ortsausgang der Loberstadt kollidierten ein Motorrad und ein Mercedes miteinander. Der Mercedes war stadteinwärts auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße unterwegs, das Motorrad kam aus dem untergeordneten Bahnweg. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision verletzt. Die Insassen des Mercedes kamen nach ersten Angaben mit dem Schrecken davon. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Sonne schuld?

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Vorfahrtsverletzung durch den Motorradfahrer gehandelt haben. Eventuell, so die Polizei vor Ort, steht der Unfall auch im Zusammenhang mit der noch verhältnismäßig tief stehenden Sonne, die den Motorradfahrer geblendet haben könnte.

Von cj