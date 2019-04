Delitzsch

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Bitterfelder Straße in Delitzsch. An der Ampelkreuzung an der Einmündung zur Securiusstraße wollte der 27-jährige Motorradfahrer bei Grün geradeaus in Richtung Innenstadt fahren. Ein 33-jährige Opel-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war und in die Securiusstraße nach links abbiegen wollte, beachtete aber die Vorfahrt des Bikers nicht. Der Motorradfahrer konnte nicht ausweichen, kollidierte mit dem Auto und stürzte schwer. Ein Rettungshubschrauber musste in die Nähe der Unfallstelle beordert werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurde zum Beseitigen der Ölspur angefordert. Die Ampelkreuzung musste nicht gesperrt werden.

Von Heike Liesaus