Mühlengelände in Hohenroda braucht Finanzhilfe

Hohenroda. Die Planungen und Vorbereitungen laufen. Im Herbst sollen die Baumaßnahmen für neue Flügel für die Bockwindmühle Hohenroda beginnen. Bei einem Unwetter im Sommer 2016 war das Flügelkreuz beschädigt worden. Anfang des Jahres hat der Gemeinderat Schönwölkau mehrheitlich beschlossen, dass die Mühle neue Flügel bekommt. Ein komplettes Jalousieflügelkreuz soll die verschlissenen Flügel ersetzen. Rund 38 000 Euro Kosten sind veranschlagt, ein Großteil stammt aus Fördermitteln.

Rund um die Mühle viel zu tun

„Aber es gibt noch anderen Handlungsbedarf rund um die Mühle“, sagt Gisela Bamberg vom Heimatverein Hohenroda/Mocherwitz, der sich seit 25 Jahren nicht nur für das Wahrzeichen stark macht. Auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Freigelände rund um die Mühle und die Begegnungsstätte sind Zäune verrottet und Sitzmöbel massiv in die Jahre gekommen. In der Begegnungsstätte ist ein Fenstertausch nötig. Die Gemeinde allerdings kann nicht alles finanzieren. Und soll sie auch nicht: „Wir wollen auch finanzielle Last von den Schultern der Gemeinde nehmen“, betont Gisela Bamberg, die als Ortsvorsteherin und Gemeinderätin (Linke) engagiert ist. Zudem, so der mehr als 40 Mitglieder starke Verein, hätten die Mitarbeiter der Gemeinde genug zu tun – mit Arbeitseinsätzen nimmt der Verein Aufgaben wie Grünpflege oder das Streichen von Zäunen ab. Zur weiteren Werterhaltung reiche das allein nun aber nicht mehr aus. Darum ist der Verein auf der Suche nach Sponsoren und Spendern, die den Werterhalt des Mühlengeländes unterstützen. Eine Investition ins Gelände sei dringend erforderlich, so der Verein.

Wer helfen möchte, kann unter dem Kennwort „Mühle Hohenroda“ auf das Gemeindekonto unter der IBAN DE 8412 0300 0000 0138 5624 bei der DBK AG Leipzig spenden.

Von Christine Jacob