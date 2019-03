Delitzsch

Wo anfangen und wo enden, wenn Delitzscher Musikgeschichte in einer Sonderausstellung auf 90 Quadratmetern im Saal des Barockschlosses unterzubringen ist? Sechs Jahrhunderte müssen da einfach genügen. Auch wenn sicher schon die allerersten Menschen, die im Gebiet der Loberstadt siedelten, auf irgendeine Art Musik machten. Das verdeutlichte jedenfalls Museumsleiter Jürgen Geisler, als er am Freitagabend die Schau eröffnete. „Blau-Gold, Liedertafel & Kurrende – Musik in Delitzsch“ ist der Titel. Und es wird ein Zeitraum betrachtet, der sich vom Beginn der schriftlich überlieferten Aufzeichnungen bis in die 1970er-Jahre des vorigen Jahrhunderts erstreckt. Da konnte sich das Museums-Team sogar über einige Gäste freuen, die diese Geschichte noch mitgestaltet hatten. „Blau-Gold“ war jene Swing-Band, die Delitzsch in den Nachkriegsjahren aufmischte. Edgar und Detlef Plepp, die Klavier und Schlagzeug spielten, Bassist Peter Gräfe und Gründer Lothar Weise, heute alle um die 80 Lenze zählend, konnten beim Treff im Museum ein wenig in Erinnerungen schwelgen: „Wir waren sogar Stammband in der Fernsehsendung ’Herzklopfen kostenlos’.“

Zur Galerie Dicht umlagerte Vitrinen bei der Eröffnung der neuen Ausstellung im Barockschloss: Die Musikhistorie der Loberstadt interessiert viele Delitzscher und Gäste.

Leihgaben der Delitzscher

Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) selbst Historiker und einstiger Museumschef, räumte ein, dass er mit dem Musik-Metier weniger am Hut hatte, er sei eher der Sportler gewesen. Doch dem Museum sei es zu verdanken, dass es die Bürgerschaft für Geschichte begeistert und sie, so wie ihn jetzt, Neues aufnehmen lässt. Altes haben die Delitzscher aber ebenso beigetragen: Viele Instrumente sind als Leihgaben in den Vitrinen gelandet, die von den vielen Eröffnungsgästen bald dicht umlagert waren.

Orgel und Fanfaren

Ebenso illustrieren Plakate, Liederbücher, Notenblätter die Historie. Egal, ob die Rolle der Kirchen, in denen sich in früheren Jahrhunderten der Hauptpart des Musiklebens abspielte, oder die Szenerie in der DDR-Jugendorganisation, ob Orgel oder Fanfaren, alles ist in Szene gesetzt. Der Bogen Delitzscher Musikgeschichte spannt sich bis hin zu Festen der Adligen, die bei den Peter & Paul-Märkten im Ratssaal tanzten. Events, die laut Geisler, aufgrund alkoholbedingter übermäßiger Ausgelassenheit regelmäßig zu Konflikten mit der Bürgerschaft führten.

Oper und Industrialisierung

Die Loberstadt kann sogar auf eine gewisse Operntradition verweisen: Johann Friedrich Kind, der eine Zeit lang in Delitzsch als Volontär wirkte, schrieb das Libretto für Wagners Oper Freischütz. Ein Mini-Theater aus Papier erinnert an jene Zeiten. Die Industrialisierung, die auch die Musikinstrumente veränderte, der Wunsch nach Musikkonservierung, der schließlich in Spieluhren und Musikautomaten mündete, die gesellschaftlichen Wechsel, die sich in verschiedenen Liederbüchern niederschlugen, alles ist gewürdigt.

Barockmusik und Delitzsch-Lied

Livemusik gab es zum Eröffnungsabend aber auch – zum einen mit historischen Instrumenten vom Hallenser Ensemble „Trombae et Tympani Hallensis“, das in Barock-Gewändern auftrat. Und zum anderen vom Delitzscher Stephan Westkämper. Er steuerte sein Lied bei, in dem er mit Augenzwinkern Delitzsch als „kleine Stadt, geliebtes Nest“ und letztlich „Mittelpunkt der Welt“ besingt.

Bis 9. Juni ist die „Blau-Gold, Liedertafel & Kurrende – Musik in Delitzsch“ im Barockschloss neben der ständigen Schau zu besichtigen. Im Begleitprogramm werden am 7. April, am 26. Mai und am 9. Juni jeweils ab 11 Uhr Familienführungen angeboten. Anmeldungen unter Telefon 034202 67208.

Von Heike Liesaus