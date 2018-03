Nach Essener Fall: Delitzscher Tafel hat andere Sorgen als Migranten

Die Tafel in Essen will keine Migranten mehr aufnehmen. Plötzlich ist das Thema Tafel wieder in aller Munde. Fast schon dankbar dafür zeigt sich das Delitzscher Tafelteam. Denn jetzt kommen mal die wahren Sorgen zur Sprache, und die sind nicht mit dem Essener Aufschrei zu vergleichen.