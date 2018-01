Nach Sturmschäden: Krostitz repariert Dach der Oberschule

Krostitz. An der Oberschule Krostitz künden ein Gerüst und Firmenfahrzeuge von Reparaturarbeiten zur Beseitigung der Schäden, die der Sturm am 18. Januar oben auf dem Dach verursacht hat. Doch während oben gearbeitet wird, läuft innen der Unterricht fast normal. Nur Informatik kann gegenwärtig nicht unterrichtet werden, weil die Kabinette dafür direkt unter dem beschädigten Dachbereich liegen. „Ich bin sehr froh und dankbar, dass unser Bürgermeister so schnell Handwerker gefunden hat, die sofort losgelegt haben. So haben wir keine Ausfälle“, sagt Schulleiterin Katrin Dudek. Auch der Tag der offenen Tür an diesem Freitag könne wie geplant stattfinden.

Sofort Dachreparatur veranlasst

Noch als der Sturm tobte, habe er herumtelefoniert, um das Nötigste einzuleiten, berichtet Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU). So wurden auch mithilfe der Beschäftigten des Bauhofes am Freitag notwendige Sicherungsarbeiten durchgeführt. Am Sonnabend stellte eine Firma dann das Gerüst und am Montag begannen die Reparaturarbeiten. Diese werden allerdings noch ein paar Wochen dauern. Wie sich herausgestellt hat, war das Dach nicht mit einem Ringanker gesichert. Deshalb sind jetzt nicht nur Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten erforderlich, sondern auch am Mauerwerk. „Wir setzen jetzt einen Ringanker, so Frauendorf. Danach könne die eigentliche Dachreparatur erfolgen. „Es läuft alles planmäßig, aber es dauere auch seine Zeit.“ Ebenfalls ist das Dach des kommunalen Wohnhauses in der Mutschlenaer Straße provisorisch abgedichtet worden und weiter bewohnbar.

Von Thomas Steingen