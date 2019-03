Delitzsch

In der letzten Märzwoche geht es weiter voran in Sachen Delitzscher Badplanung. Im Technischen Ausschuss erfolgt, verteilt auf zwei Mammut-Sitzungen, die Einzelvorstellung von mehreren Architektenbüros. Es gilt allerdings unter anderem aus Urheberrechtsgründen das Prinzip der Nichtöffentlichkeit.

Kostenrahmen festgelegt

Nach dieser Vorstellungsrunde können die Architektenbüros ihre Angebote abgeben und gegebenenfalls nachbessern. Am 17. April dann soll im Rahmen einer öffentlichen Stadtratssitzung die Beschlussfassung erfolgen. Bei Bedarf werden die Angebote allerdings nochmals in nicht-öffentlicher Sitzung diskutiert. Erst fast zwei Wochen später dürften die konkreten Vorstellungen dann auch rechtlich sauber in die Öffentlichkeit gelangen. Das zu beauftragende Architektenbüro wird dann die genauen Kosten für den Neubau ermitteln. Im November 2018 hatten die Stadträte beschlossen, dass Delitzsch ein neues Schwimmbad in der Sachsenstraße erhalten soll – so lange es nicht mehr als 16 Millionen Euro kostet.

