Delitzsch

Das klang so gut am Anfang des Jahres: Eine Gruppe von Investoren aus Hessen, die unter dem Namen Luxtoor firmiert, wollte sich in Delitzsch ansiedeln, im Gewerbegebiet Südwest eine Nanopasten-Druckerei errichten und innovative Produkte herstellen. Der Stadtrat hatte dem Verkaufsbeschluss für 10 200 Quadratmeter an der Carl-Friedrich-Benz-Strasse für 285 600 Euro zugestimmt. Doch dieser Tage kam im Technischen Ausschuss die Anfrage des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Technischen an die Stadtverwaltung. Er habe ein Anschreiben vorliegen, in dem der Investor einem Bewerber signalisiert, dass er sich aus Delitzsch aufgrund des Verhaltens der Stadtverwaltung zurückzieht, so Uwe Bernhardt. Was steckt dahinter? Lässt die Stadtverwaltung tatsächlich einen Investor, der 20 und später 100 Arbeitsplätze in einer innovativen Branche schaffen will, im Regen stehen?

Investor bricht die Zelte in Delitzsch ab

Projektentwickler Helge-H. Muth, der das Vorhaben noch im Frühjahr vorgestellt hatte, sieht das jedenfalls so. Aber zuerst habe es Differenzen mit einem Geschäftspartner und Anteilseigener der GmbH gegeben. Er habe sich deshalb von ihm getrennt und die Investitions-Firma neu gegründet. „Statt Luxtoor GmbH heißt sie nun Foxtoor“, erklärte er auf die LVZ-Nachfrage. „Wir haben beim Oberbürgermeister angefragt, die Investition über die neue Firma zu tätigen.“ Aber damit sei er auf taube Ohren gestoßen. „Ich bekam den Rat, wir sollten uns intern einigen.“ Wo die Stadtverwaltung das Problem sah, den Verkaufsbeschluss im Stadtrat zu ändern und zu erneuern, kann er sich nicht erklären. „Uns wurde kein Lösungsweg aufgezeigt. Wir kamen seit September nicht weiter. Ich habe bis zum 30. November gewartet. Nun brechen wir die Zelte ab.“ Er wolle nicht betteln. Den Bewerbern, die sich bereits auf den LVZ-Artikel im Februar gemeldet hatten, sei deshalb abgeschrieben worden.

Umzug nach Koblenz

Nun wolle er das Projekt der Nanopasten-Druckerei bei Koblenz verwirklichen. „Das hat zumindest den Vorteil, dass es näher an Frankfurt am Main liegt“, stellt Muth fest. Ansonsten sei er von den Delitzscher Vorteilen überzeugt gewesen. Die Mainmetropole ist Sitz seiner Projektentwicklungsfirma Investlease. Im Impressum auf der Website der Firma Foxtoor ist noch eine Delitzscher Rufnummer angegeben, werden weiter Angebote für „Arbeitsplätze next Generation“ gemacht.

Verkaufsbeschluss gilt weiter

Im Delitzscher Rathaus indessen wird die Lage anders gesehen: „Der im Stadtrat getroffene Verkaufsbeschluss ist weiterhin wirksam“, erläutert Alexander Lorenz, zuständig für die Wirtschaftsförderung in Delitzsch. Dieser Beschluss gilt aber nach wie vor für die Luxtoor GmbH. Und mit dieser Firma könne der bereits ausgestellte Kaufvertrag jederzeit unterschrieben werden. Vonseiten der Investoren liege auch nichts Schriftliches vor, das etwas an diesem Beschluss geändert werden soll. „Über alles, was innerhalb der GmbH stattfindet, können wir nicht befinden.“ Nur ist es bisher nicht zu einer Unterschrift gekommen. Wie soll es also weitergehen? „Wir fragen schon regelmäßig bei Luxtoor nach“, erklärt Lorenz. Ist die Gesellschaft überhaupt für die Stadtverwaltung erreichbar? Darüber könne er keine Auskunft geben, denn das unterliege dem Datenschutz. „Interessiert an der zukunftsweisenden Technologie sind wir nach wie vor“, stellt Lorenz klar. Wenn aber lange nichts passiert, kann der Stadtrat seinen Beschluss aufheben. Die Nachfragen für solche Flächen seien da.

Von Heike Liesaus