Delitzsch

Der Netzausbau im Delitzscher Norden schreitet gut voran. Aktuell werden die ersten Hausanschlüsse im Norden der Loberstadt errichtet. Bereits im Februar soll es in den Wohnungen losgehen mit dem weiteren Ausbau. Damit liegt der Ausbau anders als irrtümlich vermeldet also gut im Zeitplan und kann bis Ende des Jahres voraussichtlich abgeschlossen werden.

Auch andere können Netz nutzen

Profitieren werden am Ende mehr als 2000 Haushalte, auch im Osten der Stadt, der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD). Es erfolgen dafür Tiefbauarbeiten auf rund elf Kilometern Trassenlänge. Auch die Koaxial-Kabel in den WGD-Gebäuden werden erneuert. Eine Glasfaser-Anbindung jeder einzelnen Wohnung wird mit Mikroröhrchen vorbereitet. Neben dem Fernsehempfang sind auch Telefon- und Internet-Geschwindigkeiten bis in den Gigabit-Bereich möglich. Den Mietern kann man dann eine maximale Internet-Geschwindigkeit von bis zu 400 Mbit/s anbieten – ein Wert, den man so meist aus Großstädten kennt. Die Mietwohnungen sollen die nächsten 15 bis 20 Jahre zukunftssicher auf weiter steigende Datenmengen und die künftigen Fernsehstandards vorbereitet sein. Am Ende sollen aber nicht nur die WGD-Mieter von dem Ausbau in Zusammenarbeit mit PŸUR profitieren können, es soll möglich sein, dass sich auch Unternehmen oder Schulen aufschalten lassen und so von dem schnellen Netz profitieren.

Von cj