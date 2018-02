Neue Chance für Entwicklung an den Tagebauseen in der Delitzscher Region

Mit dem neuen Bund-Länder-Abkommen zur Sanierung der Bergbaufolgelandschaft kann auch die Delitzscher Region mit Fördermittel für sogenannte Paragraf-4-Maßnahmen rechnen. Seenkoordinator Eckhard Müller gibt einen Überblick, was in den Jahren bis 2022 in Angriff genommen werden soll.