Neue Delitzscher Feuerwehrchefs im Amt

Delitzsch. Ihre Arbeit machen sie schon seit ein paar Wochen, nun ist es auch ganz offiziell: Der Stadtrat hat der Berufung der neuen Delitzscher Ortswehrleitung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Andreas Pradel und seine Stellvertreter Heiko Friedrich und Klaus Bechstedt werden die Delitzscher Ortswehr im Ehrenamt führen.

Delitzscher beliebt in der Mannschaft

Der 44-jährige Andreas Pradel war zuvor viele Jahre neben Roland Sattler der zweite stellvertretende Wehrleiter in Delitzsch und genießt ein sehr hohes Ansehen in der Mannschaft. Er wurde bei der Wahl der Kameraden Ende Juni von 97 Prozent der 64 abstimmenden Mitglieder gewählt. Auch den Posten des Wehrleiters wird Andreas Pradel ehrenamtlich neben seinem Beruf als Sachgebietsleiter in der Bauverwaltung der Stadt Delitzsch ausüben. Ihm zur Seite stehen der ehrenamtliche Stellvertreter Heiko Friedrich (43), der hauptberuflich Sachbearbeiter Brandschutz auf der Feuerwache im Schäfergraben ist und Klaus Bechstedt (48), der als Inspektionsbereichsleiter und stellvertretender Kreisbrandmeister im Landkreis arbeitet.

Neues Kapitel für die Truppe

Es ist ein gänzlich neues Kapitel bei der Feuerwehr Delitzsch. Nach einem Vierteljahrhundert endet die Ära Dieter Franze. Der 62-Jährige war im Sommer von all seinen Ämtern zurückgetreten. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) dankte Dieter Franze für die geleistete Arbeit, betonte zugleich, dass mit der neuen Wehrleitung auch ein Generationswechsel stattgefunden habe und frischer Wind weht. Demnächst wird auch ein neuer Gemeindewehrleiter für Delitzsch und die Ortsteile gewählt.

Von Christine Jacob