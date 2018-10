Delitzsch

Tim ist stolz. Nicht nur, dass er jetzt ein Erstklässler ist und den Kindergarten hinter sich gelassen hat, auch seine Schule ist etwas Besonderes. Tim besucht die erste freie Grundschule in Delitzsch, die innerhalb von nicht einmal zwei Jahren von der Idee einer kleinen Gruppe Eltern zur Wirklichkeit wurde, bei der schon jetzt die Anmeldungen für die nächsten Schuljahre ins Haus flattern. Erst vor wenigen Wochen wurde auch an der „Peter und Paul“-Grundschule Einschulung gefeiert, nun läuft der Schulbetrieb in der Schulstraße 23.

Lob von der EKM

Wenn auch Alltag eingekehrt ist, bleibt das Projekt besonders, vieles geschieht zum ersten Mal. So wurden nun die fünf Pädagogen und Erzieher am Wochenende mit einem Einsegnungsgottesdienst begrüßt. „Was wir an Schule erlebt haben, wollen wir den Kindern und Enkeln ersparen und ihnen für Herz und Seele etwas mitgeben“, schildert Pfarrer Stephan Pecusa, der im Trägerverein der neuen Schule aktiv ist, eine der Motivationen zur Schulgründung. Immer wieder hätten die Leute mit Sprüchen wie „Das ist aber sportlich“ reagiert, als das Team schon Ende 2016 bei der ersten Vorstellung der Idee davon sprach, die Einschulung 2018 als Start zu nehmen.

Zur Galerie Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es in Delitzsch die evangelische Grundschule Peter und Paul. Am 3. Oktober wird von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen.

„Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell es hier in Delitzsch funktioniert hat“, betont Uwe-Karsten Röder, Referent Evangelisches Schulwesen, Schulseelsorge und Kindertagesstätten in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Dass es so schnell geglückt sei, sei ein Qualitätsmerkmal für die Schule, die Stadt und die Gemeinde, so der EKM-Referent. Die erste evangelische Grundschule der Loberstadt ist die 89. im Gebiet der EKM, soll sich in einer Erfolgsgeschichte mit Städten wie Eilenburg und Bad Düben reihen, wo es schon länger freie Schulen gibt. Auch in Delitzsch soll in Zukunft einmal ein evangelisches Schulzentrum entstehen. In diesem Jahr sind zunächst 33 Kinder in 1. und 2. Klasse eingeschult worden.

Tag der offenen Tür

Die evangelische Grundschule lädt am Feiertag des 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Es gibt Führungen durch das Gebäude, Informationen und vieles mehr.

Von Christine Jacob