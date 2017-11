Neue Fenster für das Delitzscher Gymnasium

Delitzsch. Frank Werner, der Leiter des Delitzscher Gymnasiums, hat es derzeit mit besonderen Sorgenkindern an seiner Penne zu tun. Die einst so blütenweißen Holzfenster des Ehrenberg-Hauses am Wallgraben weisen zum Teil erhebliche Schäden auf, Grund ist eingedrungene Feuchtigkeit und die Witterung. Mal splittert nur die Farbe, mal ist der Holzrahmen jenseits von Gut und Böse und muss komplett erneuert werden. Die Schadensbilder fallen laut Landratsamt, das für das Gymnasium verantwortlich ist, unterschiedlich stark aus. Reparatur der geschädigten Holzteile und einen Überholungsanstrich beziehungsweise der Austausch der Fenster sind also im laufenden Schulbetrieb nötig. Das Ganze passiert in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, damit der Charakter des Klinkerbaus erhalten bleibt und zudem unter Einhaltung der Vorgaben der Energieeinsparverordnung, damit die neuen Fenster auch energetisch punkten.

Fördergelder fließen

Geplant ist die Maßnahme bis zum ersten Quartal 2018. Drei Bauabschnitte gibt es. Insgesamt sind Kosten von 390 000 Euro für die Baumaßnahme angesetzt. Die gesamte Maßnahme wird mit Fördergeldern aus dem Invest-Programm „Brücken in die Zukunft“ unterstützt. Die Bauarbeiten werden von Arbeitssicherheit bis Tischlerarbeiten vor allem von Firmen aus der Region übernommen. Dass die Schüler nicht im Unterricht gestört werden, soll in den wöchentlichen Bauberatungen gewährleistet werden – die Schulleitung ist dort immer dabei, Bauablaufplan und Stundenplan werden abgestimmt.

Von Christine Jacob