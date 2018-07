Delitzsch

In den heißen Sommerferienwochen wird am Delitzscher Gymnasium etwas für den Winter getan: Die Kesselanlage im Haus an der Dübener Straße ist Baujahr 1993 und soll nun durch eine Zweikesselanlage mit Brennwerttechnik ersetzt werden. „Damit wird eine effiziente und wirtschaftliche Betriebsweise nach dem Stand der Technik möglich“, informiert das Landratsamt. „Der vorhandene Erdgas-Hausanschluss wird wieder genutzt. Es werden neue Anschlussleitungen für die Wärmeversorgung bis zu den Kesseln verlegt und die Regelungstechnik erneuert. Der Einsatz der Zweikesselanlage erhöht die Betriebssicherheit. Dank neuer Regelungen kann das Personal schneller auf Störungsmeldungen reagieren.“

Wärmeeffizienz

Zirka 80 000 Euro soll die Erneuerung kosten. Bereits im März wurden die Fenster saniert. Und das war am denkmalgeschützten Gebäude um einiges teurer: 390 000 Euro. Dabei wurden nur die stark geschädigten Fenster ausgetauscht. Es wurde ein widerstandsfähigeres und langlebigeres Hartholz verwendet. Die Verglasung ist nun als Isolierverglasung ausgeführt, um die energetische Bilanz des Gebäudes zu verbessern. Die weniger bis nicht geschädigten Fenster wurden teils repariert und mit einem Überholungsanstrich versehen.

Das Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch befindet sich in Schulträgerschaft des Landkreises Nordsachsen. Im Klimaschutzteilkonzept für dessen Immobilien wurde auch das Ehrenberg-Gymnasium hinsichtlich der Energie- und Wärmeeffizienz untersucht und auch der Austausch der Heizung in der Dübener Straße empfohlen.

Von Heike Liesaus