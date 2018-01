Neue Kläranlage für Zwochau

Die Leipziger Wasserwerke haben sich für einen Neubau der Kläranlage in Zwochau entschieden. Sie investieren dafür 1,25 Millionen Euro. Für die bisherige Anlage sind Ersatzteile rar geworden, auch war sie an der Kapazitätsgrenze angelangt. Noch in diesem Jahr soll die neue Anlage für bessere Einleitwerte in den Gienickenbach sorgen.