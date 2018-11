Delitzsch

Ohne Moos nix los. Das weiß jedes Kind. Für die Kinder der Kreisjugendfeuerwehr und andere Knirpse gibt es nun dank Sponsoring-Moos neue Möglichkeiten des interaktiven Lernens. Die auf Produktsponsoring spezialisierte Firma Communitas Sozialmarketing GmbH unterstützt den Verband mit einem neuen Anhänger samt Ausrüstung zu Themen der Brandschutzerziehung. 44 Unternehmen sind auf dem neuen Mobil abgebildet und genannt, wollen mit ihrem Sponsoring ein Antrieb für die Helden des Alltags sein.

Kleine Helden des Alltags

Mit der Kreisjugendfeuerwehr wachsen allein im Altkreis Delitzsch knapp 500 solcher neuen Helden des Alltags in 38 Jugendfeuerwehren heran, lernen dort praktisch und theoretisch jede Menge, um später in die aktive Abteilung der Feuerwehr übernommen zu werden. Aber auch sonstige Bildungs- und Freizeitarbeit spielt eine große Rolle in den Jugendfeuerwehren. Mit dem Material auf dem neuen Hänger kann nicht nur Wissen vom richtigen Notruf bis zum richtigen Umgang mit Feuer an die kleinen Floriansjünger und andere Schüler vermittelt werden, auch Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich die Feuerwehr zu Fragen des Brandschutzes ins Haus zu holen, so Kreisjugendwart Holm Grüttner.

Von Christine Jacob