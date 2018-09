Delitzsch

Eine Schule ist für die Schüler da. Hier verbringen Mädchen und Jungen eine wichtige Zeit ihres Lebens. Für die Schülerinnen und Schüler der neuen Erasmus-Schmidt-Oberschule wird das Hineingehen und das Lernen nun noch angenehmer. Der Schulumbau ist fast gepackt. Innen ist es schon alles wie neu, und deshalb konnten am Samstagvormittag Eltern, Freunde, ehemalige Schüler und Interessierte das umgebaute Objekt bestaunen.

Im Foyer versammelte sich eine große Traube von Besuchern, um der Schlüsselübergabe beizuwohnen und die Eröffnungsreden von Oberbürgermeister Dr. Manfred Wilde und Bürgermeister Thorsten Schöne, dem Schulleiter Andreas Hess und der Schülerin Hannah Giebler zu verfolgen. „Vor zwei Jahren haben Schüler und Lehrer alles in Kisten gepackt und dabei den ein oder anderen Schatz geborgen“ erinnerte der Direktor. Natürlich lief dann nicht alles nach Plan, aber der Plan wurde angepasst und Mitarbeiter, Stadtverwaltung sowie Bauarbeiter zogen an einem Strang, so dass am Ende dann doch alles klappte.

Schulleiter Andreas Hess zeigt die neue Besonderheit in den Klassen und Fachräumen. Keine Kreide mehr, die Lernzukunft ist interaktiv. Quelle: Anke Herold

Auch ein neuer Name wurde gesucht und dazu drei Gremien gebildet. Eine nicht mehr lebende Person sollte der Namensgeber sein. In der Schulkonferenz einigte man sich dann auf Erasmus Schmidt. Wichtig für die Namenssuche war auch der geografische Bezug zur Stadt. Da der Mathematiker und Philologe im Jahre 1570 in der Loberstadt geboren wurde, kam es schlussendlich zur Einigung. Nach den Sommerferien war es dann so weit. Der Umbau im Inneren ist fast abgeschlossen und mit der ersten Projektwoche startete die neue Oberschule ins Schuljahr. „Die Schüler haben beim Umzug mitgeholfen. So etwas ist auch identitätsstiftend“, erklärt der Schulleiter die erste Woche. „Die Schüler haben sehr viel Zeit investiert und auch das Kollegium hat alles mitgetragen. Darüber bin ich sehr froh und stolz auf mein Team und die tollen Schüler“, lobte Hess.

Für die vierhundertzwanzig Lernenden hält der Einzug einige Veränderungen bereit. Blockunterricht, das neue medienpädagogische Konzept und keine Kreidetafeln mehr, denn alle Zimmer sind mit interaktiven Tafeln ausgestattet, sind nur wenige Beispiele für die Neuerungen. Beim Rundgang durch die Räume warben aber auch die Schüler selbst für ihre Schule und zeigten stolz, was in ihr steckt.

Von Anke Herold