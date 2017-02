Attraktive Innenstädte, in denen man gerne einkauft? Sie zeichnen sich laut einer aktuellen Studie nicht durch Parkplätze, sondern durch Ambiente und Flair aus. Und auch wenn Delitzsch nicht an der Befragung des Kölner Instituts für Handelsforschung teilgenommen hat, so zieht man im Rathaus doch wertvolle Schlüsse.