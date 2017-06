Delitzsch. Der sogenannte Fit-and-Fun-Trail am Jugendhaus YOZ im Delitzscher Norden hat Zuwachs bekommen – diesmal mit einer Rutsche. Robert Greb, Geschäftsführer der Stadtwerke Delitzsch (SWD), weihte das aus Spenden finanzierte neue Spielgerät ein. Insgesamt 4500 Euro stellten seine Firmenpartner und Gäste anlässlich der 25-Jahr-Feier der SWD Ende des vergangenen Jahres dafür zur Verfügung (wir berichteten).

Das elfte Element

Die Rutsche ist das nunmehr elfte Element des in modularer Bauweise erweiterbaren Abenteuer-Parcours. Im September 2014 erfolgte der Spatenstich für den Fit-and-Fun-Trail. Im Rahmen des Kinderzukunftsprojektes „Kids Club on Air“ hatte sich das Team des vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Jugendhauses 2014 bei einer Spielplatzinitiative einer bekannten Limonadenmarke beworben und in der bundesweiten Online-Abstimmung den vierten Platz erreicht, der mit 5000 Euro dotiert war.

Weitere Unterstützer gesucht

Nach der Internetabstimmung initiierte der DRK-Kreisverband Delitzsch jährlich weitere Spendenaktionen. Mit deren Erlösen planen und realisieren seitdem die DRK-Sozialpädagogen in der Sachsenstraße im Rahmen der Jugendhaus-Kreativwerkstatt gemeinsam mit der Delitzscher Zielgruppe der 6- bis 16-jährigen Kinder und Jugendlichen diesen öffentlich zugänglichen Spielplatz.

Wer das weitere Wachsen dieses Abenteuer-Spielplatzes unterstützen möchte, kann das mit Spenden tun. Ansprechpartner finden Spender im Yoz und beim DRK-Kreisverband Delitzsch.

Von Thomas Steingen