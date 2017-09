Neue Theater-Kurse für Kinder in Delitzsch

Delitzsch. Ein bisschen schüchtern ist der Vierjährige noch. Doch spätestens als Lynne Eichhorst ihn seine Hände in Pappmaché vergraben lässt und er einfach mal eine Figur nach seinem Geschmack basteln darf, muss er unweigerlich lächeln, blüht auf, hat Spaß. So soll es sein. „Die Kinder sollen sich austoben und den Spaß rund ums Theater vermittelt bekommen“, sagt die Schauspielerin und Theaterpädagogin Lynne Eichhorst. Seit Kurzem gibt die zweifache Mutter wieder Theaterkurse speziell für Kinder in Delitzsch, noch sind Plätze frei.

Freude an der Bewegung

In den Räumen des Baff-Theaters im Oberen Bahnhof lernen vier- bis neunjährige Jungen und Mädchen in zwei Gruppen mit der Hallenserin auf ganz spielerische Art und Weise jede Menge über Musik, Theater, Spiel, Märchen, Geschichten, Tänze und vieles mehr, sie gehen auf Fantasiereise und lernen so viel über sich selbst und ihren Körper. „Es geht auch darum, Freude an der Bewegung zu vermitteln, das alles findet kunterbunt statt und die Kinder erfahren sich selbst“, schildert die 30-Jährige.

Die kreativen Möglichkeiten können die Kinder von der Gestaltung kleiner Figuren wie der Pappmaché-Männchen über die Entwicklung kleiner Bühnenbilder bis hin zum eigenen Auftritt voll ausschöpfen – es geht dabei aber immer um Spaß und nicht um Lernzwang, alles bleibt spielerisch locker.

Termine

Die Bühnenpiraten treffen sich immer montags um 15 Uhr, die Gruppe richtet sich an Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Bei den Theaterkatzen, die immer montags um 16.15 Uhr beginnen, sind die Sechs- bis Neunjährigen gut aufgehoben.

Anmeldungen sind unter info@baff-theater.com oder 034202 36070 möglich. Einmal schnuppern ist kostenlos, die monatliche Teilnahmegebühr beträgt 17,50 Euro. Unter https://www.landkreis-nordsachsen.de/bildung-und-teilhabe.html können Teilerstattungen der Kursgebühren beantragt werden.

Von Christine Jacob