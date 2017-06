Delitzsch. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch haben eine neue Wehrleitung gewählt. Künftig werden Andreas Pradel und die Stellvertreter Heiko Friedrich und Klaus Bechstedt die Wehr im Ehrenamt führen.

Die Wahl war nötig geworden, weil der bisherige „Chef“ Dieter Franze mit 62 Jahren nun neben seinen Posten als Sachgebietsleiter und Gemeindewehrleiter auch das Amt des Ortswehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch aufgegeben hat.

Stadtrat muss zustimmen

Der 44-jährige Andreas Pradel war neben Roland Sattler bislang schon stellvertretender Wehrleiter in Delitzsch. Auch den Posten des Wehrleiters wird Andreas Pradel ehrenamtlich neben seinem Beruf als Sachgebietsleiter in der Bauverwaltung der Stadt Delitzsch ausüben. Der ehrenamtliche Stellvertreter Heiko Friedrich (43) ist hauptberuflich als Gerätewart auf der Feuerwache im Schäfergraben tätig, Klaus Bechstedt (48) ist Inspektionsbereichsleiter und stellvertretender Kreisbrandmeister im Landkreis. Die drei Männer, die sich seit Jahrzehnten in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, führen eine Mannschaft von knapp 50 Kameraden. Der Stadtrat, der nach der Sommerpause das nächste Mal Ende September tagt, muss der Wahl noch zustimmen – erst dann tritt die neue Wehrleitung offiziell ihr Amt an.

Von Christine Jacob