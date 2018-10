Delitzsch/Reibitz

Die langfristigen Planungen für einen Radweg zwischen Delitzsch und dem Löbnitzer Ortsteil Reibitz werden immer konkreter. Für den Weg entlang der Bundesstraße 183 a soll es voraussichtlich schon zwischen dem 29. Oktober und 2. November 2018 Vermessungsarbeiten geben. Damit wird die Planung dieses Bauvorhabens weiter vertieft.

Mehr Sicherheit auf der Straße

Der Radweg soll die touristische Verbindung der Stadt Delitzsch zur Dübener Heide schaffen, die ab Reibitz über den Mühlenweg gut erreichbar ist. Außerdem würde der Radweg an der Erstaufnahmeunterkunft für Asylbewerber in Spröda vorbeiführen. Es gibt immer wieder Sorge, weil etliche der Bewohner mit dem Rad auf der Bundesstraße und in der Dunkelheit oft auch ohne Licht unterwegs sind. Mit dem Radweg soll sich die Verkehrssicherheit verbessern. Allerdings: Der Weg soll wegen der auf der rechten Seite der Straße verbauten Leitungen links zur Fahrtrichtung geführt werden, entsprechende Querungshilfen soll es dann geben.

Bautermin nicht spruchreif

Bis tatsächlich ein neuer Radweg existiert, werden wohl aber noch Jahre ins Land gehen – es geht noch um Entwurf-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung sowie Vergabe. Zuständig für die Maßnahme ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Von Christine Jacob