Delitzsch

Leuchten-Eck und Fahrrad-Baron in Delitzsch sind seit Jahresende dicht. Aber wie geht es nun weiter mit den inzwischen leergezogenen Geschäften und Gebäuden an der Bitterfelder Straße? Neuer Eigentümer des Geländes, das auch das ehemalige Druckhaus umfasst, ist Axel Schüler, der mit seiner AS Bau GmbH in den kommenden fünf Jahren insgesamt rund 150 neue Wohnungen in der Loberstadt schaffen will. Derzeit läuft der Endspurt an der August-Fritsche-Straße im Neubau mit dem markanten roten Mittelteil. „Die Wohnungen des ersten Eingangs werden Ende Januar bezogen“, erklärt Schüler. Die anderen 19 Domizile sollen einen Monat später übergeben werden. Alle waren schnell vermietet. Wenn tatsächlich jemand auf der Warteliste absprang, war der Platz schnell besetzt.

Kunst am Bau

„Schöner Wohnen am Scharfrichterhaus“ ist am Giebel zu lesen. Das Graffiti bezieht sich auf das historische Gebäude, das nun vom Neubau auf der Seite der Fritzsche-Straße verdeckt wird. An der Motivsuche für den Entwurf hatte sogar Oberbürgermeister Manfred Wilde mitgewirkt. Umgesetzt wurde es von dem Künstler, der auch bereits die Delitzscher Türme an den Gebäuden der Sechsgeschosser an der Eilenburger Chaussee in Szene gesetzt hat.

Alte Druckerei wird restauriert

An der Bitterfelder Straße plant AS Bau nun gemeinsam mit der SWiD-Projektentwicklungs GmbH einen neuen Wohnkomplex mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss. Dort sind im Gegensatz zu den Mietwohnungen an der Fritzsche-Straße Eigentumswohnungen vorgesehen. „Die alte Druckerei wird restauriert“, so Axel Schüler. Die anderen, architektonisch nicht wertvollen Gebäude entlang der Bitterfelder Straße sollen abgerissen werden und Platz für die Neubauten mit Tiefgarage machen. Doch die Realisierung werde auf alle Fälle nicht im nächsten Jahr starten. Die Zeit wird nun erst einmal für Planungen und Vorbereitungen gebraucht. Indessen will auf der anderen Seite der Karlstraße die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch ab Frühjahr auf dem unbefestigten Gelände, das als Parkplatz genutzt wird, ebenfalls einen neuen Wohnkomplex mit Tiefgarage errichten.

Sanierung der Wallgraben-Villa

Ebenfalls in den Händen von AS Bau ist die seit einigen Jahren leer stehende Villa in der Straße Am Wallgraben 6. Auch dort gab es in den letzten Wochen bereits erste vorbereitende Maßnahmen. Im Frühjahr soll die Sanierung des historischen Baus starten. Es werden zwei Wohnungen entstehen.

Von Heike Liesaus