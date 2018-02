Neues Personal für Delitzscher Bad gesucht

Delitzsch. Im Mai soll sie wieder eröffnet werden, die Delitzscher Freibadsaison und bis in den Spätsommer gehen. Schon jetzt arbeitet die Stadtverwaltung vor und sucht Leute. Wobei der Deal nicht ganz gewöhnlich ist.

Stellen neu zu besetzen

Weil zwei Hausmeisterstellen in der Stadt neu zu besetzen sind, wird deren Ausschreibung nun badtauglich. Gesucht werden Hausmeister „mit Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetrieb“. Sie sollen in der Saison Dinge wie die Beaufsichtigung und Kontrolle des Badebetriebes, Überwachung der Wasserqualität und technischer Betriebsfunktionen, Pflege und Wartung der Bädertechnik, Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten übernehmen. Außerhalb der Freibadsaison solle dann der „Einsatz im Rahmen des Hausmeisterpools mit typischen Hausmeistertätigkeiten“ erfolgen. Bewerbungsschluss war Freitag.

Stadt reagiert auf Bad-Probleme

„Mit der Ausschreibung der ,kombinierten’ Hausmeisterstellen reagiert die Stadtverwaltung auf das akute Problem der Stellenbesetzung im Freibad“, teilt Stadtsprecherin Nadine Fuchs auf Anfrage mit.Die Stadt muss schon erfahrungsgemäß agieren, bevor sie nur noch reagieren kann. In den vergangenen zwei Freibadsommern mussten die Öffnungszeiten um den kompletten Montag gekürzt werden, weil nicht genug Rettungsschwimmer da waren. 2016 sogar stand die Saison bis kurz vor Start Mitte Mai aus diesem Grund gänzlich auf der Kippe. Jetzt könnte es haariger werden für die in einem Vierteljahr startende Saison: „Uns ist bekannt, dass einige der in den vergangenen Jahren bei der Stadtverwaltung befristet beschäftigten Schwimmmeistergehilfen mittlerweile anderweitig beschäftigt sind und nicht mehr für die Saisonarbeit im Freibad zur Verfügung stehen. Daher die vielleicht etwas unkonventionell anmutende Lösungsfindung mit der Hausmeisterausschreibung“, heißt es aus dem Rathaus.

Planungen für neues Bad

Die Hausmeister mit Bad-Qualifizierung werden auch für die Zukunft gebraucht. Immerhin arbeitet die Stadt daran, im Delitzscher Norden nach Möglichkeit ein neues Schwimmbad für den Ganzjahresbetrieb zu bauen – aktuell laufen Prüfungen, der Stadtrat hat Geld für die Planungen freigegeben.

Von Christine Jacob