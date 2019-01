Delitzsch

Ben und Lotta waren 2018 die beliebtesten Vornamen in Delitzsch und werden somit in den kommenden Jahren auf den Spielplätzen der Loberstadt wohl am häufigsten gerufen werden. Wie die Stadtverwaltung Delitzsch auf LVZ-Anfrage weiter mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 210 Geburten im Standesamt verzeichnet. Das männliche Geschlecht ist dabei leicht im Hintertreffen: Es wurden 99 Jungen und 111 Mädchen geboren. „Davon hat ein Kind drei Vornamen, 36 haben zwei Vornamen und die verbleibenden nur einen Vornamen“, erklärt Rathaussprecherin Nadine Fuchs.

Delitzscher Jungen liegen am Puls der Zeit

Delitzsch liegt bei der Namenswahl für neugeborene Jungen voll im Trend. Wie der Namensforscher Knud Bielefeld aus Ahrensburg bei Hamburg mitteilte, schaffte es Ben auch in Gesamtsachsen auf Platz eins, gefolgt von Paul und Emil. Bei den Mädchen landeten Emma, Hannah/Hanna und Mia auf den vorderen Plätzen. Lotta findet sich sachsenweit dagegen nicht unter den Top 10.

Bundesweit ist der Name Emma am beliebtesten. Er wurde in sechs Bundesländern am häufigsten vergeben. In elf Bundesländern liegt wie in Delitzsch Ben auf Platz eins. Der Name steht damit zum achten Mal in Folge auf deutschlandweit dem ersten Platz.

Von mhs