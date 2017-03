Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Delitzsch ist am Dienstag ein Mädchen schwer verletzt worden, sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei wurde die Neunjährige in der Karl-Marx-Straße von einem Auto angefahren. Nach Angaben der 54-jährigen Fahrerin soll das Mädchen plötzlich auf die Straße gelaufen sein, einen Zusammenprall habe sie nicht mehr verhindern können.

luc