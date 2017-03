DELITZSCH. Sie sind kurzbeinig, zeigen gerne – lachend, versteht sich – Zähne und trappeln fröhlich auf der Anlage umher: Pauli und Alex sind die Neuzugänge im Delitzscher Tiergarten. Und sie haben Star-Potenzial, ist man im Zoo überzeugt. Die beiden kleinen Minishetlandponys sind zwei Wallache, die der Tiergarten aus einer privaten Haltung übernommen hat.

So richtig neu ist das kleine Alpaka-Fohlen. Geboren wurde es Ende Februar, nun zeigt es sich immer wieder auf der Anlage. Der kleine, fast komplett schwarze Hengst mit ein paar weißen Fellzeichnungen ist das Ergebnis der Liaison von Alpaka-Dame Jule und Alpaka Black Dancer. Für die Alpaka-Dame ist es das zweite Kind, dafür geht Jule regelmäßig auf Liebesurlaub ins nahe Quering, wo es eine Alpaka-Farm gibt. Das Gehege teilt sich die nun alleinerziehende Alpaka-Mama mit den Miniponys Alex und Pauli, vielleicht ist das der Beginn einer wunderbaren Patchworkfamilie. Unterstützung können die Zoofans mit einer Patenschaft geben, für das Alpaka-Jungtier und die beiden Ponys kann so eine für jeweils 100 Euro im Jahr übernommen werden. Das Geld kommt direkt den Schützlingen zugute, wird in Futter und Gehegeverschönerungen investiert. Ein Tier kann auch mehrere Paten haben.

Nachwuchs bei den Kängurus

Mehrere munter hoppelnde Babys wird es in diesem Frühjahr wohl auch auf der Känguru-Anlage zu sehen geben. Seit wenigen Monaten leben zwei neue weibliche Bennett-Kängurus aus Schwerin am Lober, dazu kommen drei weitere junge Weibchen und ein Bock. Gefruchtet hat es wohl: drei der Kängurus sind schwanger.

Von Christine Jacob