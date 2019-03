Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch kann jetzt drei neue Vogelarten in seinem Bestand präsentieren. Neu in Delitzsch ist ein männlicher Jungfernkranich, den Tiergartenleiterin Julia Gottschlich aus dem Zoo Zürich holte. Auch ein weibliches Tier dieser Art soll demnächst geholt werden. Die Jungfernkraniche gelten aktuell zwar als „nicht gefährdet“, der Bestand nimmt aber dennoch rapide ab, gerade auch weil Jagd auf die Zugvögel gemacht wird.

Lieblingsart nach Delitzsch geholt

Nun lebt auch wieder ein Pärchen Kaisergänse in Delitzsch. Diese Art gilt als Lieblingsart des Tiergartengründers Franz Kirsch, der früher als einer der ersten und erfolgreichsten Züchter dieser arktischen Gänse bekannt war. Die dritte neue Vogelart im Delitzscher Tiergarten ist ein Paar Blauflügelgänse, das nun auf der Teichanlage an der Cafeteria lebt. Normalerweise haben diese gefiederten Gesellen ihre Heimat im äthiopischen Hochland. Sie werden recht selten in Zoos gezeigt.

Voliere bald geöffnet

Am 15. Mai will der Tiergarten Delitzsch zudem seine neue Voliere eröffnen, in der die Gäste dann getreu dem Motto „Mit dem Tier auf Du und Du“ vor allem hier heimische Arten näher kennenlernen sollen. Aktuell wird das Innere der Voliere gestaltet, auch ein Teich soll noch angelegt werden. Neben der Voliere wurde mittlerweile der Künstlerbrunnen aufgestellt, der bis Ende 2018 auf dem Roßplatz stand.

