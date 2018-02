New Yorker DJ im Delitzscher Techno-Club Pointzero – Ticket-Verlosung

Delitzsch. Für Resident Scott Vilbert im Club Pointzero wird es die letzte B-Day-Sause sein, zu der am 10. Februar in die Schkeuditzer Straße 36 in Delitzsch eingeladen wird. Start ist um 21 Uhr, Einlass ist erst ab 18 Jahre. Für die Veranstaltung konnte ein Gast aus Übersee gewonnen werden, der, so versprechen es die Organisatoren, jedes Technoherz höher schlagen lässt. Denard Henry aus New York wird anreisen und steht an der Spitze des Line Up. Es folgen elf weitere Künstler.

Tickets zu gewinnen

Für diese Sause verlost die LVZ zwei mal zwei Freikarten. Wer am Mittwoch, 7. Februar, um 11 Uhr die Telefonnummer 034202 51360 wählt und etwas Glück hat, kann Tickets gewinnen.

Von dw