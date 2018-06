Nordsachsen

Hintergrund für diese Festlegung der Unteren Wasserbehörde ist die anhaltende Trockenheit, teilte das Landratsamt in Torgau am Donnerstag mit. In zahlreichen Gewässern gibt es nur noch sehr niedrige Wasserstände. Eine Verbesserung der Lage ist derzeit nicht in Sicht.

„Die bisher gefallenen Niederschlagsmengen liegen weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre“, so ein Sprecher der Behörde. Es bestehe die Gefahr, dass bei weiterer Entnahme von Wasser die Tier- und Pflanzenwelt bedroht und die natürliche Selbstreinigung der Gewässer gefährdet sei. Das Verbot zur Wasserentnahme gilt bis auf Widerruf für den Fall, dass sich die Situation entschärft.

Die Einhaltung des Entnahmeverbots werde überwacht, warnt die Behörde. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

Von LVZ