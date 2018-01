Nordsachsens Mühlensaison startet Anfang April an der Mühle in Löbnitz

Nordsachsen. Zum 25. Mal öffnen in diesem Jahr am Pfingstmontag mehr als 20 historische Mühlen in der Region. Großwig nahe Torgau ist diesmal der Ort, an dem am 21. Mai die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Mühlentages für Nordsachsen stattfindet. Für den Verein Mühlenregion Nordsachsen um Geschäftsführerin Andrea Heyn ein würdiger Ort für solch ein offizielles Ereignis.

Die Bockwindmühle gehört der Gemeinde Dreiheide, die das technische Denkmal 1999 von Familie Lobisch kaufte, um es vor dem drohenden Verfall zu retten. Organisatorisch werde das Ganze sicher eine Herausforderung, weil die Mühle direkt an der Bundesstraße 183 stehe und nicht viel Platz zum Parken vorhanden ist. Die Agrargenossenschaft stelle aber an diesem Tag ein Feld zur Verfügung. Bezeichnend für die Großwiger Mühle sei zudem, dass der Ort hinter dem Projekt stehe, auch die Feuerwehr und der Karnevalsverein bringen sich ein. Ein eigenes Mühlentheater-Stück, dargeboten von Einwohnern, soll voraussichtlich wiederbelebt werden, ebenso zeigt die Grundschule ein kleines Programm. Für den Mühlenverein ist das immer ein gutes Zeichen, dass solche Aktivitäten auch jüngere Leute animiert, sich einzubringen und für die Mühlen zu engagieren.

Am Mühlentag zeigen Müllereigentümer und Mühlenfreunde der gesamten Region stolz ihre herausgeputzten Denkmale und beantworten interessierten Gästen alle Fragen rund um das alte Müllerhandwerk und das Müllerleben. „Dabei erkennt man durchaus Zusammenhänge, die auch in unserer heutigen Zeit noch Bestand haben“, sagt Andrea Heyn.

26 Mühlen sind im Verein

Vor den Toren des Leipziger Nordens gibt es noch zahlreiche Mühlenstandorte zu entdecken – 26 davon sind im Verein Mühlenregion Nordsachsen organisiert. Das Besondere der Region ist die Vielfalt der Mühlentypen. „Neben der Bockwindmühle, die am häufigsten vertreten ist, gibt es noch Turmwindmühlen, Paltrockwindmühlen, Wassermühlen, Motormühlen, je eine Holländerwindmühle, eine Göpelmühle und eine Schiffsmühle“, so Andrea Heyn.

Mühlensaison startet in Löbnitz

Wer sich eine Mühle mal etwas genauer ansehen möchte, hat dazu bereits ab April die Gelegenheit. An ausgewählten Standorten werden jeweils am ersten Wochenende der Monate April bis Oktober Führungen angeboten. Der Saisonauftakt erfolgt am 8. April an der Bockwindmühle Döbler in Löbnitz.

Viele Jahre konnte der Mühlenbesitzer Werner Döbler seine 1760 erbaute Bockwindmühle aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr öffnen. Im vergangenen Jahr fand sich eine kleine Gruppe engagierter Löbnitzer um Bodo Wohlschläger, die die Mühle zum Mühlentag für Besucher öffneten. Das stieß auf große Resonanz. Rund 1500 Gäste schauten sich die Bockwindmühle, die noch über eine Haferquetsche und einen Schrotgang verfügt, an. Mit Hilfe gesammelter Spenden konnten die Mühlenfreunde die Holzfassade der Mühle mit einem ersten Anstrich mit Holzschutzlasur vor dem weiteren Verfall retten.

Veranstaltungstermine, Angebote für Schülerprojekttage und Kindergeburtstage, Mühlenradwanderwege als Download und weitere Informationen finden Sie unter: www.Muehlen-Nordsachsen.de und unter Telefon 034208 78730.

Von Kathrin Kabelitz