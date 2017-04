Milch wurde in den vergangenen Jahren nicht mehr produziert. Zuletzt diente die ehemalige Milchviehanlage am Ortsrand von Schenkenberg der Aufzucht von Jungrindern. Auch die sind jetzt verschwunden. Stattdessen werden auf den Dächern der Ställe Photovoltaikanlagen errichtet. Die Anlage ist an einen Investor verkauft worden.