Delitzsch

Nur noch drei Mal aufwachen, dann startet das Delitzscher Stadtfest rund um den historischen Peter-und-Paul-Markt. Was ist wichtig für Anwohner und Gäste?

Festgeschehen spielt sich im Stadtpark, auf den Schlosswiesen mit dem Landsknechtlager nebenan, am Schlossgraben, an der Schlosswache, auf dem Kirchplatz, dem Marktplatz, am Tropical Inn mit dem Schwedencamp in der Nähe, an der Stadtmauer, auf dem Roßplatz und am Wallgraben ab. Fahrgeschäfte sind zwischen Karlstraße und Rossplatz aufgestellt.

Historisches Marktgeschehen wird am Freitag ab 17 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag ab 10 Uhr auf dem Marktplatz zelebriert.

Festtagsbändchen: Das Schlossareal kann zu bestimmten Zeiten am Freitag ab 21.30 Uhr und am Sonnabend ab 20.30 Uhr nur über drei Eingänge und mit dem Peter-und-Paul-Festtagsbändchen betreten werden. Mit dem Erwerb der Bändchen können nicht allein die Konzerte an der Schloßwache sowie auf der Schlosswiese am Sonnabend besucht werden. Zudem wird damit das Fest unterstützt. Die Pakete inklusive Delitzsch-Taler und Programm sind an verschiedenen Stellen im Festgebiet, aktuell auch im Vorverkauf am Roßplatz für zehn Euro zu haben, an der Abendkasse dann 14 Euro. Außerdem gibt es dafür kostenlose Toilettennutzung, Parken, Shuttleservice, Nutzung von ausgewählten Attraktionen auf der Kinder- und Familienmeile.

Online-Tickets gibt es ohne Taler und Programmheft für 7,70 Euro. Sie werden an der Abendkasse gegen die Bändchen eingetauscht.

Ein- und Ausfahrt ins Festgelände sind für Anwohner und Mitwirkende zum Stadtfest nur über die Hallesche Straße (Höhe Pestalozzistraße) sowie über die Holzstraße (Höhe Am Wallgraben) möglich. Alle anderen Zufahrten in die Altstadt sind voll gesperrt.

Der Festumzug startet am Sonnabend um 14 Uhr an der Kreuzung Gerberplan. Dann geht es über Bitterfelder Straße, Dübener Straße, Lindenstraße, Eilenburger Straße, Breite Straße über den Markt in die Hallesche Straße. Erneut sind dabei 1000 Teilnehmer auf den Beinen.

Barockschloss und Touristinfo haben am Stadtfestsonnabend und Sonntag nur bis 14 Uhr geöffnet. Veranstaltungskarten werden dann nicht verkauft. Am Freitag, dem 29. Juni ist der Museumseintritt frei. An diesem Tag haben Museum und Tourist-Information auch wie üblich bis 17 Uhr geöffnet.

Parken können auswärtige Gäste am Parkplatz am Landratsamt, Richard-Wagner-Straße. Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Wallgrabenüberquerung ist am Sonntag um 10.30 Uhr angesagt. Gegen 11 Uhr startet die Wallgrabenregatta mit acht Teams.

Infos auf: https://peterundpaul-delitzsch.de/

Von Heike Liesaus