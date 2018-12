Delitzsch

Der Beschluss zum Bau eines neuen Allwetterbads ist gefasst, Kitas werden saniert und der Haushalt ist rund. Insgesamt genug Gründe, zufrieden mit der Stadt Delitzsch zu sein. Ein paar Baustellen jedoch macht Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) im großen Jahresinterview dennoch aus und rechnet mit Meckerern in sozialen Netzwerken ab.

Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 sehr gut bedeutet: Wie zufrieden sind Sie mit Delitzsch und der Entwicklung, die die Stadt 2018 genommen hat?

Ich sag mal 9.

Warum 9?

Weil es immer noch ein Stück weit besser gehen kann und besser gehen könnte. Es gibt ja so etwas wie ein absolutes Glück und einen absoluten Glückszustand, den man haben könnte und ich glaube, da sollte man auch auf dem Boden bleiben. Insgesamt und bei all den Dingen, die man sich so selbst vorgenommen hat oder als Ziel der Stadt gesetzt hat, glaube ich, dass die 9 für Delitzsch gerechtfertigt ist.

Auf welches dieser Ziele aus 2018 sind Sie besonders stolz?

Darauf, dass man eine Dynamik spürt, die letzten Endes nicht nur das Alltägliche bestimmt und die Dinge, die man sich als Verwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat als Aufgaben im Haushalt stellt. Sondern man sieht, dass auch Prozesse von außerhalb auf Delitzsch mehr noch zu wirken beginnen als noch vor ein paar Jahren. Die privaten Investitionen von Bauträgern, die Infrastruktur und die Unternehmen mit ihren Investitionen entwickeln sich sehr gut. Die Speckgürtelfunktion von Leipzig beginnt wirklich sich drastisch positiv zu entwickeln.

Im Speckgürtel von Leipzig zu sein, ist Delitzsch aber einfach so passiert, dafür können Sie oder das Rathausteam nichts. Inwiefern haben Sie und die Verwaltung dennoch dazu beigetragen, dass es so gut funktioniert?

Es gibt ein neues Verständnis für Teamarbeit in der Verwaltung und die Chemie stimmt. Das Miteinander nicht nur in der eigentlichen Kernverwaltung, sondern auch mit den Zweckverbänden und Unternehmen wie WGD und Stadtwerken funktioniert. Das unterscheidet sich vom Zustand noch von vor einigen Jahren und wirkt sich positiv aus.

Delitzsch ist facettenreich

Stellen Sie sich vor: Sie haben alle Farben zur Verfügung und müssten ein Bild von Delitzsch malen. Wie würde es aussehen?

Das würde ein Regenbogen sein.

Warum ausgerechnet ein Regenbogen? Ist Delitzsch menschlich ein Regenbogen oder was steckt dahinter?

Ich glaube schon. Es sind doch nicht nur die Menschen, die am lautesten schreien und zum Beispiel bei Facebook schimpfen, die das Bild einer Stadt ausmachen. Es gibt doch viel mehr Facetten, es gibt doch die wunderbarsten Geschichten wie kürzlich den Hausbrand in Laue, wo in kürzester Zeit die Hilfsangebote kamen und die Familie großen Rückhalt gefunden hat. Es sind doch vor allem die Menschen, die im Alltag einfach ihre Sache machen, die zum Beispiel auf den Nachbarn achten und die mit dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Das sind die Menschen, die sich ehrenamtlich in Vereinen einbringen. Es sind die Menschen, die man vielleicht auch nicht immer so wahrnimmt wie zum Beispiel der Übungsleiter im Sportverein oder die Feuerwehrkameraden oder die Engagierten im Hospizverein, um nur ein paar Beispiele zu nennen ... Das macht die Masse der Bevölkerung auch in Delitzsch aus und nicht die, die in sozialen Netzwerken meckern, selbst aber nichts für das Gemeinwohl tun.

Sollte man die lieber ignorieren?

Nein. Soziale Netzwerke sind natürlich auch ein Seismograph, positiv wie negativ. Es ist wichtig, dass man das wahrnimmt, aber das verfälscht auch das Bild. Daher ein Regenbogen.

Sind Sie stolz auf die Delitzscher und dass sie so sind, so engagiert und so facettenreich?

Es gibt vor allem Menschen, die sind glücklich mit sich und ihrer Umwelt. Ich bin stolz darauf, dass den Menschen, die neu in die Stadt ziehen, auch die Möglichkeit gegeben wird hier anzukommen, sodass sie sich integriert fühlen. Sie bringen frischen Wind hier in die Stadt.

Schule im Blick

An welchen Stellen geben Sie denen, die Delitzsch nicht nur positiv sehen aber doch Recht? An der Artur-Becker-Schule zum Beispiel muss sich offenkundig etwas tun ...

Wir sind mit dem neuen Stadtumbaugebiet in Delitzsch-Ost auf einem guten Weg und können absehen, dass es 2019 planerisch zur Artur-Becker-Oberschule losgehen kann. Auch der Friedhof wird ein Thema, im ersten Schritt wird der Wegebau dort anstehen. Ansonsten sind wir jetzt so weit, dass wir alle Kitas saniert beziehungsweise neu gebaut haben, mit der Sanierung der Kita Regenbogen und dem neuen Hort Loberaue sind wir dann im Grunde durch in diesem Bereich. Dann geht es wahrscheinlich schon wieder mit den ersten Sanierungen los. Aber die Kapazitätsprobleme haben wir dann gelöst. Auch die Infrastruktur wird uns weiter beschäftigen. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Stand.

Wo es eher klemmt sind dann die Projekte, wo die Stadt nur am Rande Einfluss hat wie etwa der Bahnübergang in der Leipziger Straße …

Am Rande? Insofern haben wir schon Einfluss, dass wir seit anderthalb Jahren immer wieder Gespräche führen, um entgegen der ursprünglichen Planung dort einen Tunnel hinzubekommen – das ist positiv aufgenommen worden! Richtig ist natürlich, dass wir dort nicht die Hauptfinanziers sind, sondern der Freistaat und die Bahn. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ansonsten engagieren wir uns für die Beseitigung baulicher Brachen.

Kein neues Bauland

Wird Delitzsch noch mehr Bauland ausweisen?

Eher nicht, mal abgesehen von den gewerblichen Brachen. Man sollte da auch ein bisschen vorsichtig sein, denn wir haben auch einen Generationenwechsel in einigen Siedlungen. Wir müssen beachten, dass sich der Trend nun langsam verstetigt. Man sollte versuchen, die Stadt auch kompakt zu halten und auf Ver- und Entsorgungswege zu achten. Lieber sollte man die städtebaulichen Brachen, auch wenn es kleinere Lücken sind, entwickeln als auf die grüne Wiese zu gehen. Das halte ich nicht für nachhaltig.

2019 ist Kommunalwahl. Haben Sie als Oberbürgermeister Bedenken, wer Ihnen da demnächst gegenüber sitzen könnte im Stadtrat – Stichwort AfD?

Ich bin positiv gestimmt, da es eine demokratische Wahl ist und wir froh sein können, dass es demokratische Wahlen gibt. Wer da auch immer im Stadtrat sitzen wird: Ich freue mich auf gute politische Debatten und ich habe da keine Ängste oder so etwas. Wer gewählt wird, das ist ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Entwicklung und das wird nicht nur von kommunalpolitischen, sondern auch globalen Themen bestimmt. Berührungsängste zu haben wäre antidemokratisch.

Wie fordernd wird 2019 für die Stadt?

Uns wird in der Stadtverwaltung in zunehmenden Maße die Digitalisierung mit elektronischer Aktenführung beschäftigen. Ebenso wird es auch für uns nicht leichter, gute Fachleute zu finden. Bei all den Projekten wie den Kita-Sanierungen und dem Hort-Umbau muss man sagen: Geld ist eigentlich ausreichend da, aber Baufirmen und Handwerker zu finden, das wird immer schwerer. Bei Ausschreibungsverfahren genügend Angebote rein zu bekommen, ist mehr als problematisch.

Keine guten Vorzeichen für den Bad-Neubau, oder?

Deshalb arbeiten wir in der Planung ja mit Zwischenschritten. Es gibt auch immer Jahreszeiten, die günstiger sind für Ausschreibungen. Ich denke, dass 2019 noch sehr schwer wird, dann aber eine Entspannung kommt und dann wird das schon funktionieren. Bisher haben wir es immer hinbekommen und das wird auch in diesem Fall klappen.

Wieder die Zufriedenheitsskala 1 bis 10: Auf welches Ergebnis hoffen Sie Ende 2019. Wieder 9?

Eine 10 wäre natürlich erstrebenswert, hat aber auch etwas von Absolutheitsanspruch. Wir können auch mit einer 8 zufrieden sein, sonst bliebe ja nichts zu meckern (lacht).

Von Christine Jacob