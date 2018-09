Krostitz

Wie viele Schüler den Weg an die Dübener Straße zu ihrer jüngsten Sitzung gefunden hatten, verblüffte sogar einige der Volksvertreter in Krostitz auf ihrer jüngsten Sitzung. Das hatte seinen Grund: Für die Jugendlichen ging es um nichts Geringeres als den Namen ihrer Schule.

Wunsch der gesamten Schülerschaft

Denn diese sollte nicht mehr einfach nur Oberschule Krostitz heißen, sondern seit Ende der 1980er-Jahre – als sie noch Friedrich-Wolf-Oberschule hieß – wieder eine individuelle Bezeichnung bekommen. Der Vorschlag: Schule am Leinepark. Für dieses Begehren hatten die Schüler mit Hilfe ihrer Lehrer in den vergangenen eineinhalb Jahren einiges auf die Beine gestellt. „Jede Klasse hat sich mit einem kleinen Projekt beteiligt“, sagte Schulleiterin Katrin Dudek. So pflanzte ein Jahrgang beispielsweise Frühblüher im Leinepark, andere wollen die vorhandene Pflanzen zukünftig beschriften. Auch die Parkpflege spielt in dem Konzept, das Siri Schülke, Florentine Knospe und Maximilian Tröger vor den Gemeinderäten präsentierten, eine Rolle. Denn die Schüler erklärten sich bereit, dass sich alle Klassen für die Erhaltung des Parks einsetzen. Zudem wollen sie noch ein Spendenlauf organisieren, um eine Parkbank und ein Insektenhotel zu finanzieren.

Beschluss ohne Gegenstimme

So viel Engagement würdigte auch der Bürgermeister: „Wir haben erkannt, die Schüler wollen Verantwortung übernehmen“, sagte Wolfgang Frauendorf (CDU). Das intensive Werben und die persönliche Vorstellung der Schüler zeigte Wirkung: Keiner der Räte widersprach dem Vorschlag. Damit ist nun der Weg frei für die Namensweihe. Diese soll zusammen mit dem Schulfest am 14. September begangen werden. Ab 9 Uhr sind dann alle Interessierten, Schüler, Lehrer, Eltern und natürlich auch die Gemeinderäte willkommen. „Die Einladungen gehen gerade raus“, sagte Katrin Dudek, nun Leiterin der Schule am Leinepark, am Tag nach der Entscheidung.

Von Mathias Schönknecht