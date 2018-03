Oberst fährt mit alter MZ vom Delitzscher Kasernengelände

Delitzsch. In der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch ist am Donnerstag ein Kommandowechsel erfolgt. Oberst Peer Luthmer (61), er war sieben Jahre lang Kommandeur der Schule, wechselt Ende März in den Ruhestand. Der Niedersachse Oberst Axel Hermeling (55) wird künftig die Einrichtung leiten, zudem die Funktion des Standortkommandanten und des Leiters der Dienststelle ausüben.

Peer Luthmer auf der MZ, die als Geschenk erhielt. Quelle: Ditmar Wohlegmuth

Die Übergabe vollzog der Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig, Generalmajor Norbert Wagner. Ihm ist die USH direkt unterstellt. Zum Kommandeurswechsel gab es einen Appell in der Feldwebel-Boldt-Kaserne. Der Einladung waren eine ausgesprochen hohe Zahl an Gästen gefolgt. Wagner würdigte den Offizier Peer Luthmer, der 43 Jahre lang in der Bundeswehr diente und 30 Jahre lang in Führungspositionen eingesetzt war, als einen Mann, der sich „äußerst verdient“ gemacht habe. Er dankte ihn „für sein Lebenswerk“ und zollte ihm Respekt und Anerkennung.

Für den 61-jährigen Luthmer waren es sehr emotionale Momente, die er bei der Verabschiedung erlebte. Mehrfach musste er seine Reden unterbrechen, um sich wieder zu sammeln. Wie er sagte, habe er sich seinen Auftrag in Delitzsch genauso vorgestellt, er sei gut aufgenommen worden, er habe sich gebraucht gefühlt. „Ich wollte unbedingt hierher, weil ich hier eine besondere Aufgabe zu erfüllen hatte.“ Den Lehrgangsteilnehmern sprach er Mut zu und meinte an sie direkt gewandt: „Die Zukunft liegt in guten Händen.“

Eröffnet wurde der Appell mit dem Überflug eines Hubschraubers vom Typ CH 53. Ursprünglich war auch der Absprung von Fallschirmjägern geplant, doch starke Böen, die über den Platz zogen und auch den Fahnenträgern das Leben schwer machten, verhinderten dies. Mit dem dreifachen „Glück ab“, dem Spruch der Fallschirmjäger, wurde Luthmer verabschiedet. Als Geschenk erhielt der Motorradfan eine 1961 gebaute MZ. Danach übergab Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) ein Buch mit Beiträgen zur Unteroffiziersausbildung und zur Garnisonsstadt.

Neuer Kommandeur ist Axel Hermeling. Auch er hat zahlreiche Auslandseinsätze absolviert. Hermeling ist seit 1982 Soldat. Er ist Artillerist, verheiratet und hat ein Kind.

In der USH werden pro Jahr etwa 7288 Soldaten ausgebildet.

Von Ditmar Wolhlgemuth