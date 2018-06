Delitzsch

Zu einem Brand von etwa 200 Quadratmetern Ödland ist es am Mittwochnachmittag in Delitzsch gekommen. Nahe des Jugendhauses Yoz in der Sachsenstraße war das Feuer im Gestrüpp gegen 16 Uhr ausgebrochen. Die wenig später alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Auch die Polizei war vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war die Kokelei von Kindern die Ursache für das Feuer.

Von cj