Delitzsch

Kilometerlang hat sich am Dienstag eine schmierige Spur durch Delitzsch gezogen. Gegen 9.15 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr zur „Ölspurbeseitigung“, so das Stichwort, in die Eisenbahnstraße alarmiert. Dort musste festgestellt werden, dass sich die Kraftstoffspur durch die Stadt zieht. Eine Spezialfirma musste zur kostenintensiven Beseitigung geholt werden und war über mehrere Stunden damit beschäftigt. Der Verursacher der Dieselspur ist bekannt.

Zweiter Einsatz des Tages

Für die Kameraden war es bereits der zweite Einsatz des Tages, kurz nach fünf Uhr morgens waren sie zu einem Laubenbrand alarmiert worden. Der Einsatz dauerte bis halb sieben.

Von cj