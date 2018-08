Delitzsch

So eine Orgel kann ganz leise flöten, aber auch mächtig laut trompeten. Kantor Jörg Topfstedt erklärte den Enkeln von Andrea Fischer, welche Register er dafür ziehen muss. „Zwei kommen aus Mainz, einer aus Delitzsch“, erzählte die Delitzscherin. Gemeinsam mit Opa Jürgen hatten sie sich das Orgelkonzert „punkt 12“ in der Peter-und-Paul-Kirche angehört und waren hinterher ganz vorsichtig die Empore hinaufgestiegen, um das mächtige Instrument aus der Nähe zu betrachten. Zuvor hatten sie gehört, welche ganz unterschiedlichen Melodien Kirchenmusikerin Ruth Schmidt, die den Delitzschern noch unter ihrem vormaligen Namen Wache bekannt sein dürfte, dem Instrument entlockte: Das beschwinge „Dance With Me“ des 1963 geborenen Michale Schütz ebenso wie das Ciacona in Moll von Johann Pachelbel, der von 1653 bis 1706 lebte.

Jeden Mittwoch

Jeden Mittwoch im August wird eines dieser zirka 20-minütigen Konzerte „punkt 12“ erklingen. Beim ersten hatten sich 35 andächtige Zuhörer im Kirchenschiff versammelt. Viele davon mögen sich darauf gefreut haben, weil sie ohnehin oft solche Konzerte wahrnehmen. „Aber 20 Minuten sind gut geeignet, um ein erstes Mal zuzuhören“, fanden Andrea und Jürgen Fischer.

Von Heike Liesaus