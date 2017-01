Priester.. Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Priester-Kupsal haben personelle Verstärkung erhalten, denn auf der Jahreshauptversammlung sind kürzlich sechs junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren zum Feuerwehrmann ernannt worden. Zuvor hatten diese an mehreren Wochenenden in Krostitz die 72-stündige Ausbildung zum Truppmann absolviert. Als Feuerwehrmänner gehören die Kameraden Tobias Mansfeld, Aron Grabsch, Dustin Kleinig, Chonnathat Janssen, Johannes Oelmann und Marius Kapr nun zur Einsatzabteilung der Wehr, die jetzt 22 Aktive zählt. Damit sei die Ortswehr Priester-Kupsal gut aufgestellt, sagt Gemeindewehrleiter Dirk Mansfeld und betont, dass „eine Verstärkung mit gleich sechs Kameraden für eine solch kleine Wehr nicht alltäglich ist“.

Nachwuchsgewinnung

Vier der sechs neuen Kameraden sind schon seit mehreren Jahren in der Jugendwehr aktiv. Die anderen beiden sind Quereinsteiger. Wie Mansfeld berichtet, kennen sich alle aber schon aus dem Kindergarten und der Schule. Und auch im Jugendklub würden sie sich engagieren. Dass sie zur Feuerwehr gefunden haben, sei auch der engagierten Arbeit in der Nachwuchsgewinnung zu verdanken. „Bewährt habe sich, dass diesbezüglich mögliche Kandidaten gezielt bei Dorffesten oder Feuerwehrveranstaltungen angesprochen würden. So organisiert die Ortswehr jährlich das Dorffest, das Osterfeuer und das Weihnachtssingen am Gerätehaus in Priester. „Auch die Jugendfeuerwehr unter Leitung des Jugendwartes Tom Röthel und dessen Stellvertreter Patrick Ellinger leisten gute Arbeit“, so der Gemeindewehrleiter weiter.

Neue Wehrleitung

Die Ortswehr Priester-Kupsal gehört mit den Wehren in Krostitz und Krensitz zum zweiten Einsatzzug der Gemeindewehr. Dieser wird bei mittleren Einsatzereignissen alarmiert. 2016 wurde die Wehr aus Priester zu fünf Einsätzen gerufen, was dem Mittel der vergangenen Jahre entspricht. Unter anderem waren die Kameraden im Vorjahr einen Tag lang bei einem Gefahrgut-Unfall in einem Krositzer Logistik-Unternehmen gefordert. Ausgerüstet ist die Wehr mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit 750 Liter Löschwasser an Bord. Neuer Ortswehrleiter ist seit Dezember Henry Anders und sein Stellvertreter sein längjähriger Vorgänger Holger Tobiaschek.

Weil das Gerätehaus in Priester aus allen Nähten zu platzen droht, will die Gemeinde in diesem Jahr eine neue Fahrzeughalle errichten lassen. Im alten Gebäude sind dann Umkleide- und Sanitärräume sowie ein Büro für die Wehrleitung vorgesehen.

Von Thomas Steingen