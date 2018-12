Delitzsch

Der Streik der Bahnmitarbeiter machte gestern vielen Delitzscher Pendlern das Leben schwer. Damit gab es etwas größere Lücken auf den Park-Ride-Plätzen im Umfeld des Bahnhofs. Denn nun mussten viele doch mit dem Auto fahren, während sie es sonst in Delitzsch abstellen und umsteigen.

Schwierige Parkplatzsuche für Pendler

Die alltägliche Situation ist somit anders. Es kann auch passieren, das jemand mit Auto kreist, keinen Stellplatz findet, den Zug nach Leipzig verpasst und dann doch per Straße die Pleißestadt ansteuert. – Diese Erfahrung teilt selbst Landrat Kai Emanuel (parteilos). Auf alle Fälle weiß er: „Das macht oft keinen Spaß mehr.“ Es wird immer schwerer, für diejenigen, die in Delitzsch vom Auto in die Bahn umsteigen wollen, eine Stellfläche auf Park+Ride-Plätzen zu finden.

Vorhandene Stellfächen

„Wir haben deshalb bereits Parkplätze am Bahnhof, an der Ecke zur Bismarckstraße und am Krellplatz geschaffen“, zählt Emanuel auf. Das „Wir“ steht in diesem Fall für den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), dessen Vorsitzender er ebenfalls ist. Der Verband plant, organisiert und finanziert den regionalen Schienenpersonennahverkehr in und um Leipzig.

Neuer Platz am Kulturzentrum

Für die Delitzscher Umsteiger soll nun ein neuer Parkplatz hinter dem Delitzscher Kultur- und Sportzentrum ein Stellflächenplus bringen. An der Albert-Böhme-Straße, gleich neben dem Netto-Markt wird dafür seit einigen Wochen gebaut. Der Landkreis ist Eigentümer des Geländes. Die Fläche wurde ursprünglich für die Besucher der Veranstaltungen des Veranstaltungszentrums genutzt, war bisher in schlechtem Zustand. Aber nun wird sie extra für das Parken der Bahnumsteiger instand gesetzt.

7 bis 9 Minuten zu Fuß

700 Meter liegen zwischen diesem Platz und dem Unteren Bahnhof. Laut Google-Maps wären es von hier zu Fuß aus neun Minuten. Im praktischen Test werden sieben Minuten erreicht. In jedem Falle in Größe, die noch zu verkraften sei, schätzt der ZVNL-Vorsitzende ein.

Diese Strecke ist noch 200 Meter länger als zur P+R-Fläche gegenüber der Konditorei Wendl. „Aber auch diese wird immer besser angenommen“, erklärt Rathaus-Pressesprecherin Nadine Fuchs. „Der Platz am Unteren Bahnhof ist natürlich am meisten frequentiert. Die Park+Ride-Plätze, die es bisher in Delitzsch gibt, sind extrem ausgelastet.“

Gestiegene Einwohnerzahl

Denn inzwischen machen sich die verschiedenen Einflüsse bemerkbar: Die Einwohnerzahl ist gestiegen. Um die 1000 Menschen jährlich ziehen zu. Am 30. November gab es genau 25 641 Delitzscher. Ähnliches gilt für die Gemeinden im Umland. Viele bauen auf den Bauplätzen an der Peripherie und sie wollen irgendwie zur Arbeit. Die S-Bahn wird immer beliebter.

Fertig vor Weihnachten

Der ZVNL unterstützt das Projekt des neuen Park-Platzes, der neben den Veranstaltungsbesuchern des Freizeitzentrums dann auch explizit Bahnpendlern zur Verfügung steht, mit 90 Prozent Fördermitteln. Der Rest kommt aus der Kasse des Landkreises. Es entstehen 121 Pkw-Stellplätze, davon 2 behindertengerecht und 8 Plätze für Motorräder. Die Gesamtkosten werden mit circa 443 000 Euro veranschlagt. Davon entfallen 407 500 Euro auf den Bau, 35 500 Euro auf die Planung. Inzwischen ist die Fläche gepflastert. Noch laufen die restlichen Arbeiten. Doch in der 51. Kalenderwoche dieses Jahres, also noch vor Weihnachten, soll der Platz fertig werden.

