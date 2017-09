Patenschaft für Delitzscher Grizzlybär Knicki

Delitzsch. Einer der ältesten und größten Bewohner des Delitzscher Tiergartens hat jetzt wieder einen Paten. Die Stadtwerke Delitzsch haben für den Grizzlybären Knicki nach einer mehrjährigen Pause die Patenschaft übernommen. Das städtische Unternehmen hatte schon einmal Verantwortung für den letzten in einem europäischen Zoo gehaltenen Grizzlybären die Patenschaft übernommen. In den Wirren des Wechsels in der Geschäftsführung sei aber die Verlängerung der Patenschaft untergegangen. Jetzt, wo er in Delitzsch heimisch geworden sei, habe er aber das Ganze gern wieder aufgegriffen, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Greb bei der Unterzeichnung der Urkunde. Damit kann die Delitzscher Einrichtung nun auf insgesamt 92 Tierpatenschaften verweisen.

Von Thomas Steingen