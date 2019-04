Wölkau

Die Patronatskirche im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau soll bald in die neue Saison starten. Doch davor ist noch einiges an Aufgaben zu erledigen. So gibt es an diesem Samstag und auch noch einmal am 27. April jeweils ab 10 Uhr einen Arbeitseinsatz in und an der Kirche ohne Dach. Doch nicht nur um die soll es gehen, so Sabine Sprechert vom Verein Patronatskirche Wölkau Kunst und Kultur. Auch auf dem Kirchplatz mit seinem Kriegerdenkmal sollen Lappen und Besen geschwungen werden, die Bürger sollen animiert werden, vor ihrer Haustür für Klarschiff zu sorgen.

Viele Gäste in Wölkau

Immerhin ist Wölkau einer der am meist besuchten Schönwölkauer Ortsteile. Um die 1000 Gäste lockt die Patronatskirche in jeder Saison von Mai bis September an, ist vor allem bei Radtouristen beliebt. Saisoneröffnung ist in diesem Jahr am 5. Mai um 15 Uhr, dazu gibt es Musik und Lesung sowie Plausch bei Kaffee und Kuchen. Saisonende wird am 29. September um 15 Uhr gefeiert. Dazwischen gibt es jede Menge Programm. Am 25. Mai um 17 Uhr zum Beispiel ist das Central Kabarett Leipzig mit seiner Produktion „Kuck mal wer da bricht“ zu Gast. Karten gibt es unter der Nummer 0163 6077206. Am 16. Juni findet der 25. Gellertabend statt. Am 27. Juli gibt es wieder Rock&Lyrik in der Kirche. Das Ballhaus Westkämper ist am 24. August zu Gast. Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September gibt es Führungen. Zudem ist die Kirche von Mai bis September immer sonntags von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet, der Kirchturm kann bestiegen werden. „Wir wollen den Gästen jeden Monat etwas bieten“, sagt Sabine Sprechert zum Veranstaltungskalender. Nach erfolgreicher Premiere 2018 soll es dann auch dieses Jahr wieder am 7. Dezember einen kleinen Adventsmarkt an der Kirche geben.

Bau im Griff

Mittlerweile sehr gut im Griff sind die baulichen Probleme in der Kirche. Während in der Vergangenheit herabfallende Putzteile fast die Saison verhindert hätten, ist nun die Sicherung zumindest so weit durch, dass derart dramatische Folgen ausbleiben. Dennoch muss die Kirche perspektivisch baulich wieder auf Vordermann gebracht werden.

Von Christine Jacob