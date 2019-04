Wiedemar

Zwei dauerkranke Erzieherinnen, eine Kündigung: In der Kindertagesstätte „Die Schatztruhe“ in Wiedemar herrscht aktuell personeller Notstand. Das reklamierten mehrere Eltern in der jüngsten Sitzung des Wiedemarer Gemeinderats. Die Eltern wollten von der Verwaltung, die für die Ausstattung aller kommunalen Kitas mit Personal verantwortlich ist, wissen, ob und wann sich der Zustand verbessert.

Eltern: Was unternimmt die Gemeindeverwaltung ?

Aktuell müssten die Kinder regelmäßig später gebracht oder zeitiger wieder geholt werden, berichteten die erzürnten Eltern. Dann müssten oft die Großeltern oder andere Familienmitglieder bei der Betreuung ihrer Jüngsten aushelfen. Seit Januar sei dieser Zustand nicht die Ausnahme, sondern vielmehr zur Regel geworden. Ihre Frage an Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos): Werden aktuell Gespräche mit möglichen neuen Erziehern geführt?

Wiedemar befindet sich auf dem Arbeitsmarkt im Wettbewerb

„Ja“, versicherte Möller, um die durch Vertragskündigung freigewordene Stelle wieder zu besetzen, führe die Gemeinde aktuell zahlreiche Gespräche und intensiviere die Suche. Jedoch sei die Kommune als Arbeitgeber, wie viele andere Kinder-Einrichtungen der Region auch, vom Angebot des Arbeitsmarktes abhängig. Zwar gebe es aktuell einige Bewerbungen ausgebildeter Erzieher, doch müssten diese eben auch beispielsweise Kündigungsfristen einhalten. Bei der Auswahl der Arbeitskräfte müsse zudem darauf geachtet werden, dass sie nicht nur zur bestehenden Belegung einer Einrichtung, sondern zu allen innerhalb der Kommune passen. Den grundlegend müssten die Erzieher in der Lage sein, in allen Kitas der Gemeinde eingesetzt zu werden – beziehungsweise aushelfen zu können. Das Gröbste sei jedoch erst einmal überstanden, sagte Möller in Bezug auf die Situation in der Kita Wiedemar.

Von Mathias Schönknecht