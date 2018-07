Peterwitz

Was hat Peterwitz zu bieten? Der Ortsteil der Gemeinde Wiedemar ist winzig, gerade mal 67 Einwohner leben hier. Gehöfte prägen das Bild. Gerade von den kleineren wirken manche wie winzige Burgen. Haus, Schuppen, Stall, Mauern schließen das Geviert vollständig. Bei den größeren stehen schon mal die Tore weit offen. Dann ist hier meist ein Unternehmen im Baugewerbe ansässig, sind Scheunen zu Wohnungen umgebaut. Aber Menschen zeigen sich nachmittags bei 30 Grad im Schatten auf den Wegen nicht. Nur einer dieser sportlichen Radfahrer zieht surrend seine Bahn über den Asphalt der Hauptstraße. Es gibt in Peterwitz also vor allem eins: viel Ruhe. Das bestätigt dann auch Ilka Bäurich, die den Feierabend im Garten verbringt. Was mag sie an Peterwitz?„Hier ist viel Platz und man kennt sich untereinander.“ trotz der Flughafennähe mache nicht einmal Fluglärm zu schaffen. Gerade ist auch Nachbarin und Freundin Jacqueline Oertel zum Plausch da. „Wir haben alle eine stressige Arbeit. Wenn man nach Hause kommt, ist es immer wie Urlaub“, stellt sie fest. „Was würden wir wohl als Stadtbewohner machen? Würden wir so einfach zusammenkommen?“

Fußball spielen in der Nachbarschaft

Vereine gibt es freilich nicht im Ort. Die Kinder gehen vor allem Fußball spielen im Nachbarort Lissa. Die Grundschule ist nebenan in Klitzschmar. „Dabei ist Peterwitz zurzeit eigentlich gerade ziemlich jung. Es sind einige jüngere Familien da“, hat Ilka Bäurich beobachtet. „Wir gehörten zu den ersten, die 1997 neu hierhergezogen sind. Mein Mann hatte damals Platz für seine Firma gesucht.“ Was der 46-Jährigen an Peterwitz fehlt, seien vor allem Radwege in die Nachbarorte.

Viel Ruhe

„Ja, Ruhe gibt es hier“, sagt auch Hans-Steffen Wroblowski. Er ist der Eigentümer des Grundstückes mit der Mühle, die das Ortsbild prägt. Er hat das Areal inzwischen von seinem Onkel übernommen. An der Mühle, an der sich nur noch der Rest von einer der einst vier Ruten in die Höhe reckt, kann er vorerst nichts machen, doch am Wohnhaus stehen die Gerüste.

Historisches Pflaster und Teiche

Ein neues Wohngebiet wurde am kleinen Ort nicht entwickelt. In Sichtweite von der anderen Seite des Dorfes aus, in Klitzschmar, blinken Dächer neuer Einfamilienhäuser. Die Ringstraße durchzieht mit ihren historischen Pflastersteinen das Dorf. Auf diesem Weg geht es auch an zwei idyllischen Teichen vorbei. Am Ufer, unter den hohen Bäumen steht ein hölzerner überdachter Rastplatz. Ein Stück weiter fällt ein verlassenes Gelände auf, an dem ein „zu verkaufen“-Schild hängt. Am Rande ein altes Haus und Erdwälle. Steffen Wroblowski weiß Bescheid: „Das war mal ein großes Gehöft. Es wurde schon zu DDR-Zeiten nicht mehr bewirtschaftet. Die Hügel sind eingefallenen Scheunen. Der 56-Jährige wohnt seit seiner Geburt hier. Er hat zwei Geschwister. Verglichen mit früheren Zeiten sind aus seiner Sicht heutzutage wenige Kinder da. „Die Jugend geht doch eher weg. Es fehlt an Infrastruktur, an Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten. „Vor einem Vierteljahr hat eine ehemalige Klassenkameradin ein Treffen ehemaliger Peterwitzer organisiert, die nun in Nachbardörfern und bis nach Mecklenburg verstreut leben. Das war einfach nur schön. “

Von Heike Liesaus