Löbnitz

Das Pferdedorf Löbnitz im Parkfestfieber? Im Gemeindeamt, das auch gleich in der Parkstraße residiert, herrscht gewisse Gelassenheit, die sich angesichts weit gediehener Vorbereitungen einstellt. Und das, obwohl der organisatorische Teil des Events, das vom 15. bis zum 17. Juni vonstatten geht, hier aus eigenen Kräften mal so nebenbei gestemmt wird. Das Parkfest ist traditionell mit dem Reit- und Springturnier kombiniert, dessen Organisation in den Händen des Teams vom Löbnitzer Reitstall Arndt liegt. Während das Parkfest am Freitagabend beginnt, sind Pferde und Reiter bereits am Donnerstag um 8 Uhr in der Löbnitzer Arena am Start. Bis zum Sonntag stehen die Springprüfungen in den verschiedenen Klassen bis hin zum großen Preis von Löbnitz am Sonntagnachmittag an.

Verkehrsregeln

Die Abstimmungen für die Verkehrsregelungen sind längst gelaufen. Da gibt es nicht viel Neues: „Es ist wichtig, dass die Besucher die Beschilderungen ernst nehmen“, betont Bürgermeister Axel Wohlschläger (CDU). „Nur so ist die sichere Zufahrt für die Pferdetransporter und für die Rettungsdienste zu gewährleisten.“ Erneut werden am Wochenende Tausende Besucher erwartet. Nachdem das With Full Force-Festival bereits im vorigen Jahre nicht mehr im Ortsteil Roitzschjora stattfand, was ein Loch in der Gemeindekasse hinterließ, hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die traditionsreiche Veranstaltung trotzdem weiterzuführen. Und schon die 2017er Ausgabe, es war die 40., stieß auf große Resonanz.

Musik und Oldtimer

Für den Freitagabend sind im Park das Programm von Kita und Grundschule sowie später Modenschau und Tanz, Disco und Unterhaltung vorbereitet. Am Sonnabend gibt es nachmittags Oldtimer zu sehen, und eine Kabarett-Show zu erleben. Für den frühen Abend ist eine Pater-Maffay-Double-Show gebucht. Später spielt die Rockradio-Coverband zum Tanz, steht eine Feuershow im Programm. Am Sonntag sorgen ab 11 Uhr Männergesangsverein Löbnitz, Blasmusiker aus Schenkenberg und die Tanzgruppe Glaucha für Stimmung. Das Quartett Muldental-Sax tritt ab 13 Uhr auf.

Von Heike Liesaus