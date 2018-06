Pferderanch an der Schladitzer Bucht wächst und wächst

Delitzsch Erholung - Pferderanch an der Schladitzer Bucht wächst und wächst Seit drei Jahren ist Sandra Mader mit ihrer Pferderanch Grand Tamino an der Schladitzer Bucht. Es sei bereits viel geschafft, es gebe aber mindestens noch genauso viel zu tun. Für den 17. Juni plant die Leipzigerin derzeit eine besondere Veranstaltung.

Sandra Mader (Bildmitte) leitet die Grand Tamino Ranch in der Schladitzer Bucht. Auf dem Reiterhof der 33 Jahre alten Leipzigerin können auch Privatleute ihre Pferde in Pension geben. So wie das Nicole Abitzsch mit ihrem Pferd Balea (links) und Heike Geisler mit Nele tun. Quelle: Foto: Wolfgang Sens