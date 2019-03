Delitzsch

Es sei eine große Herausforderung, der sich die Akademie und Berufsfachschule im Gesundheitsbereich stellen werde, sagte Thomas Heimpold. Der Pflegefachschul-Geschäftsführer am Rittergut in Schenkenberg veranstaltete in der vergangenen Woche zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Sylvia Oha einen Workshop zur bevorstehenden Einführung der generalistischen Pflegeausbildung. Mehr als 50 Pflegeeinrichtungen und -dienste der Region versammelten sich dazu bei der Euraka.

Thomas Heimpold ist Geschäftsführer der Euraka Projektentwicklungs- und Bildungs-GmbH und des Business Centers im Rittergut Schenkenberg: Die Umstellung der Pflegeausbildung seie eine Chance für ganz Mitteldeutschland. Quelle: Mathias Schönknecht

Reform soll 2020 umgesetzt werden

Die Umstellung könne für Pflegeschulen und Ausbildungseinrichtungen als Chance gesehen werden oder ziehe die Beendigung des Ausbildungsangebots nach sich, schätzte Heimpold ein. Nach Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums werden durch die Reform die bisher durch das Altenpflege- beziehungsweise Krankenpflegegesetz getrennt geregelten Ausbildungen in einem neuen Pflegeberufegesetz zusammengeführt. Heißt: Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, generalistische Ausbildung, in der sie einen individuellen Parxisteil wählen. Dies soll ermöglichen, den Arbeitsbereich während des Berufslebens problemlos wechseln zu können. 2026 soll der Bundestag erneut entscheiden, ob für die gesonderten Berufsabschlüsse in der Alten- oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege weiterhin Bedarf besteht. Um den Pflegeschulen und -einrichtungen ausreichend Zeit zu geben, soll der erste Jahrgang im September 2020 starten.

Die Reform der Pflegeberufe tritt mit dem Jahr 2020 in Kraft. Quelle: Mathias Schönknecht

Die Euraka in Schenkenberg habe sich „als Team dafür entschieden, in die Generalistik einzusteigen“, sagte Heimpold. Mit dem Workshop wolle die Schule ihr erlangtes Wissen an die Unternehmen der Region weitergeben. Heimpold verstehe die Umstellung nicht nur als Chance für Delitzsch und Umgebung, sondern ganz Mitteldeutschland. Aktuell lernen an der 2006 gegründeten Einrichtung etwa 300 Schüler im Bereich der berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung sowie 120 Auszubildende.

Von Mathias Schönknecht